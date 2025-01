El Salvador schafft Bitcoin-Pflicht wieder ab

Der IWF hatte dies im Gegenzug für einen Kredit in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar gefordert. Im sogenannten Bitcoin-Gesetz wird die Kryptowährung nun nicht mehr als „Währung“ bezeichnet. Zudem besagt das Gesetz nun, dass natürliche und juristische Personen Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren können, aber nicht dazu verpflichtet sind. Auch entfielen Artikel, die besagten, dass Bürger ihre Steuern in Bitcoin bezahlen können, sowie die Vorgabe, dass bei Bankomaten Bitcoin in Dollar umgetauscht werden kann.