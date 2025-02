Brand im Keller: Bewohner konnten sich retten

Kurz vor 2 Uhr früh wurden die Grazer Berufsfeuerwehr und Polizei zum Brand in der Inge-Morath-Straße gerufen. Das Feuer war in den Kellerräumlichkeiten des Hauses ausgebrochen. Die Rauchentwicklung war so stark, dass die beiden Bewohner – eine 48-jährige Frau und ihre 75-jährige Mutter – wach wurden un selbstständig aus dem Haus fliehen konnten.