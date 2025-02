Hartbergs Neuer erlebte eine schwere Zeit

Diese Anreise gibt’s im Leben eines Fußballers wohl nicht allzu oft. Im Falle von Jed Crew ging’s von seinem alten Verein, „Macarthur FC“ aus der australischen A-League, beheimatet in der Millionenmetropole Sydney, am Ende in die Oststeiermark, in die Profertil Arena. Wo Hartberg-Obmann Erich Korherr, der den Deal mit dem ersten Spieler aus dem Land der Kängurus einfädelte, mit einem Vertrag über dreieinhalb Jahre wartete.