„Strom-Helden“ aus NÖ drehen Iren das Licht auf

Die stärksten Orkanböen, seit es in Irland Wetteraufzeichnungen gibt, haben eine Spur der Verwüstung über die „Grüne Insel“ gezogen. Vor allem die Infrastruktur der Elektrizitätsversorgung wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die zuständigen Behörden sprachen von Schäden an den Leitungen in bisher noch nie dagewesenem Ausmaß. Mehr als eine Million Haushalte, Betriebe und Bauernhöfe waren ohne Strom.