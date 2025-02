„Dann können wir auch über uns hinauswachsen …“

„Krone“: Marko, du predigst seit Wochen und Monaten, dass ihr schnell seid‘s ...

Marko Pfeifer: Das stimmt auch – und es ist definitiv ein Aufwärtstrend erkennbar, das stimmt mich sehr optimistisch. Die Burschen klopfen an, sind in den letzten Rennen noch näher an die Podien gerückt. Alle, die ich nominiert habe, sind in sehr guter Form. Und ich finde es nicht blauäugig, wenn ich sage: Wir haben in jeder Disziplin Medaillenchancen.