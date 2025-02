Kasper gewinnt mit Detroit, Rossi verliert 0:6

Marco Kasper hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit den Detroit Red Wings den fünften Sieg in Serie gefeiert. Das Team des 20-jährigen Kärntners setzte sich am Samstag (Ortszeit) mit 3:1 bei den Calgary Flames durch. Die Minnesota Wild und Marco Rossi hingegen verpassten ebenfalls in Kanada ihren vierten Sieg in Folge mit einer 0:6-Abfuhr bei den Ottawa Senators. Kasper kam für die Red Wings insgesamt 17:18 Min. zum Einsatz, Rossi stand 14:10 Min. auf dem Eis.