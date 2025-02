Donald Trump: Luftwaffe bombardiert IS-Terroristen

In der Früh habe er „Präzisions-Luftangriffe“ auf ein hochrangiges, für Angriffe des IS zuständiges Mitglied sowie „andere Terroristen, die er in Somalia rekrutiert und angeführt hat“, befohlen, erklärte der 78-Jährige in seinem Onlinedienst Truth Social. Dabei seien „viele Terroristen“ ums Leben gekommen.