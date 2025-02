„Marlene Dietrichs größter Erfolg war ihr Mut“

„Der Hass der Deutschen gegen sie war groß“

Als die Dietrich im Jahr 1992 starb, war Lemper gerade in Berlin in Endproben zu einer neuen Bühnenversion von „Der Blaue Engel“, sie sollte Marlenes Paraderolle, die Lola, verkörpern. „Auf ihren Wunsch wurde Marlene in Berlin beigesetzt. Und der Hass gegen sie war in Deutschland noch immer so groß, dass eine Gedenkfeier abgesagt werden musste, weil Neonazis Protestaktionen angekündigt hatten“, erinnert sich Lemper.