Heimlicher Sieg gibt Tschofenig Selbstvertrauen

Mit seinem größten Hit „Flugzeuge im Bauch“ heizte Oli P. gestern in Willingen bei der Eröffnungsfeier Sportlern und Fans ordentlich ein. Der kleine Wintersportort ist nicht nur für die größte Großschanze im Skisprung-Weltcup bekannt, die Veranstalter rechnen mit rund 50.000 Zuschauern bei der Kult-Veranstaltung am Wochenende in Hessen.