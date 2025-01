„Cool mit den Damen!“ ÖSV-Adler landen am Podest

„Habe etwas liegen lassen“

„Ein Stockerlplatz ist immer super zum Anfangen. Ich persönlich habe ein bisschen was liegen lassen und bin nicht so ganz ins Fliegen gekommen heute“, sagte Seifriedsberger, die aber schon weiß, woran es liegt. Ähnlich klang auch Lisa Eder: „Schön, so ein zweiter Platz, die Sprünge sind aber noch ausbaufähig.“ Für Aufsehen sorgte die Disqualifikation des Slowenen Timi Zajc im ersten Durchgang. Der 24-jährige Oberstdorf-Skiflugsieger wurde wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzugs disqualifiziert, womit sein Team keine Podestchance mehr hatte.