Auf Kriechmayr wartet bei Ski-WM Nummern-Lotto

Auch wenn die Verletzungspause schon Ungemach für Österreichs größte Downhill-Hoffnung gebracht hat. Denn in der WCSL (World Cup Start List) der Abfahrt ist Kriechmayr durch das schlechte Resultat in Gröden (55.) und den Ausfall in Wengen auf Rang 11 zurückgerutscht. Außerhalb der Topgruppe! Womit sich Vinc bei der WM der Startnummer-Lotterie (entweder 1 bis 5 oder nach 15) aussetzen muss. Und wohl erstmals bei einer Heim-WM wird Österreich keinen Downhiller in der Spitzengruppe haben. Doch wie heißt es so schön: Unter Druck entstehen Diamanten! Sieht auch Alpindirektor Herbert Mandl so: „Nicht vergessen: Crawford hat mit Startnummer 20 die Streif gewonnen!“