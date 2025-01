Cousin von gestürztem Diktator Assad festgenommen

Staatliche Gewalt nach Protest führte zu Blutbad in Daraa

Die Protestbewegung gegen Assad hatte am 15. März 2011 in Daraa begonnen. Zuvor waren 15 Schüler wegen des Verdachts festgenommen worden, gegen die Regierung gerichtete Parolen auf Wände in der Stadt geschrieben zu haben. Bewohner schilderten, dass die Schüler gefoltert worden seien. Dies führte zu einem Protest, bei dem ihre Freilassung gefordert wurde und der in einem Blutbad endete.