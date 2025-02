Der Teamchef? „Bin gespannt, wie es mit ihm wird!“

krone.at: Abgesehen davon, dass Du mit 27 Jahren im besten Fußballerinnen-Alter bist, das Karriere-Aus also noch ein Stück weit entfernt ist: Gibt’s etwas, was Marina Georgieva im Fußball noch unbedingt erleben möchte?

Georgieva: Ich bin für alles offen, was der fußballerische Weg noch hergibt. Das, was ich unbedingt noch erreichen will, ist auf jeden Fall eine Weltmeisterschaft! Das ist mein persönlicher Traum. Und so viele Titel wie möglich holen. Ich glaube, das Ziel hat jede Fußballerin, aber ich würde mich freuen, wieder einmal eine Trophäe in der Hand zu halten.