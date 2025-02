Georgieva: „Weiß nicht, ob die je weggehen werden“

krone.at: Und von der Infrastruktur und vom Publikumszuspruch her? Beim SC Sand in Deutschland, bei dem Du ja auch aktiv gewesen bist, geht’s sicher etwas beschaulicher zu als etwa bei PSG oder auch hier in Florenz.

Georgieva: Ja, ich kann mich auch an Spiele in Sand erinnern, wo die Leute auch außerhalb des Zauns noch gestanden sind … (lacht) … Es kommt, glaube ich, immer auf das Spiel drauf an, auf die Gegner. Ich habe schon mal in Paris weniger Zuschauer gehabt, ich hatte schon mal hier weniger. Ich habe schon in allen drei Ländern zu dem Zeitpunkt, wo ich gewesen bin, nicht so viele Zuschauer gehabt, wie ich es von meinen ÖFB-Teamkolleginnen zum Beispiel aus England höre ...