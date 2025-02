„Stoppt endlich diesen falschen Sauschädl-Brauch“

„Hohe Strafen sind nicht das Ziel“

Wie berichtet, hat der Verein zuletzt im Kamptal Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tiermaterialiengesetz erstattet. Dort wurden gleich drei Schweine- und acht Wildschweinköpfe an einem Pfahl angebracht. Auch in Tulln wurde kurz zuvor ein Kopf aufgehängt. Die Causa liegt jeweils bei der Bezirkshauptmannschaft. Zwar drohen Gratulanten und Lieferanten Geldstrafen bis zu 15.000 Euro – aber nur in der Theorie. „Es bleibt meist bei einer Verwarnung. Es geht uns aber auch gar nicht darum, dass die Leute viel zahlen müssen, sondern dass sie darüber reden und damit aufhören“, so Putzgruber.