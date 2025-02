Im Bundesland Tirol werden Menschen besonders alt

Josef Peer aus Trins durfte am 31. Jänner im Kreis seiner Familie seinen 107. Geburtstag feiern. Eine außergewöhnliche Zahl. Doch hochbetagte Menschen gibt es in Tirol überdurchschnittlich viele. Die Lebenserwartung ist hierzulande höher als in allen anderen Bundesländern. Das ergab die bislang letzte Erhebung des Landes. Demnach werden Tirolerinnen im Schnitt 85,3 Jahre alt, Männer 80,9 Jahre.