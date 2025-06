Terror-Experte: „Kaum Hinweise auf Schreckenstat“

„Krone“: Nicht nur der Terrorismus hat Österreich erfasst. Der schreckliche Vorfall mit erschossenen Menschen in Graz hat nun auch den „Amoklauf an einer Schule“ als brutale Realität in die Alpenrepublik gebracht. Vorab kannten wir solche einschneidenden Ereignisse nur aus Meldungen aus den fernen USA. Wie kommt’s?

Nicolas Stockhammer: Aufgrund der medial und virtuell verbreiteten „Inspiration“, der teilweisen Glorifizierung der Attentäter in einschlägigen Foren und durch vergangene Amoktaten hat das Prinzip Amoklauf in Form von Nachahmungstaten auch unsere Breitengrade erreicht. Seit der Jahrtausendwende sind diese Fälle in Europa ebenfalls markant angestiegen. Seit 2010 gab es schon 14 Fälle in Deutschland.