Golf: Straka nach 1. Runde Zweiter in Pebble Beach

Asse für McIlroy und Lowry

Strakas Ryder-Cup-Kollegen Rory McIlroy und Shane Lowry liegen einen Schlag hinter dem Österreicher. Beiden gelang am Donnerstag ein Hole-in-One, dem Nordiren am 15. Spyglass-Hill-Loch, während der Ire Lowry auf der ikonischen siebenten Pebble-Beach-Bahn ein Ass schlug. Für McIlroy war es das zweite Hole-in-One seiner Karriere. „Das war einfach nur Glück“, sagte der 35-Jährige. Ganz andere Gedanken hatte Lowry. „Ich hoffe, Rory ist im Clubhaus, so dass ich die Rechnung mit ihm teilen kann“, spielte der 37-Jährige auf den Brauch an, dass nach einem Ass eine „Runde“ fällig wird.