Von der PlayStation ins Cockpit einer US-Rennserie

Der Ebenseer wird am Freitag 23 Jahre alt und macht in Deutschland und den USA die Pilotenausbildung für die Lufthansa-Gruppe. Er hat dafür aber kaum Zeit, weil er während des Corona-Lockdowns daheim mit E-Autorennsport am Computer begann. Somit fuhr er am Simulator gegen Millionen andere, etablierte sich in der Weltspitze und erhielt als „Gewinn“ ein Cockpit in einem echten Boliden. Darin triumphierte er inzwischen auch in einer US-Rennserie, der Prodigy Racing League – zur Freude von Real-Madrid-Keeper Thibaut Courtois, dem das Racing-Team gehört und für das Lorenz Hörzing am Sonntag schon wieder nach Miami abhebt.