28 Jahre Haft für den Tod von Baby Elias

Die Tat, die sich am 22. Oktober 2022 ereignet hat, hatte österreichweit für Entsetzen gesorgt. „Sieben bis zehnmal hat sie das Kind heftig geschüttelt und eine Ohrfeige verpasst“, warf die Staatsanwältin Elena Haslinger der Angeklagten vor. Damals hatte das Paar gemeinsam in einem 21-Quadratmeter-Zimmer in einem betreuten Heim in Salzburg gelebt. An jenem Tag, als das Schreckliche passierte, lagen sie gemeinsam im Bett, stritten, wer das Kind füttern solle. Laut Anklage soll die 20-Jährige ihren Sohn Elias danach tot geschüttelt haben. Um sich dann wieder schlafen zu legen. Was erst später durch Gerichtsmediziner aufkam: Elias ist mehrfach misshandelt, geschlagen und geschüttelt worden. Deshalb warf Haslinger neben Mord den Eltern auch fortgesetzte Gewaltausübung vor.