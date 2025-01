Kongo: Präsident ruft Volk zum Widerstand auf

In seiner Ansprache erneuerte Tshisekedi Vorwürfe an das Nachbarland Ruanda und verwies auf die Anwesenheit Tausender ruandischer Soldaten auf kongolesischem Boden. Die strategisch wichtige Millionenstadt Goma liegt an der Grenze zu Ruanda. Die M23-Kämpfer seien „Marionetten von Kigali“, sagte Tshisekedi. Kigali bestreitet jedoch, die Rebellen zu unterstützen. Der kongolesische Präsident kritisierte auch die internationale Gemeinschaft und warf ihr vor, dass ihre Passivität an Mittäterschaft grenze.