Weltklasse-Libero „Sali“ Feiersinger ist 60

Krankl ging und wurde Rapid-Trainer. Feiersinger blieb und feierte am 21. Juli 1989 beim torlosen Remis daheim gegen den GAK sein Oberhaus-Debüt. Bald konnte auch der nach der WM 1990 in Italien stark in die Kritik geratene Teamchef Josef Hickersberger nicht mehr auf den „Sali“ aus Salzburg verzichten. Am 21. August 1990 durfte Feiersinger gegen die Schweiz im Wiener Prater erstmals auch in der Nationalmannschaft ran. Nach der 1:3-Niederlage gegen die Eidgenossen ging der Daumen jedoch nach unten.