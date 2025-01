Kein Rennen ohne Jagatee, Germknödel und Après-Ski

Dem muss Christopher Fischer von der Onkel Willy’s Hütte etwas widersprechen: „Die Wertschöpfung am Nightrace ist nicht mehr die gleiche, seitdem es an zwei Tagen veranstaltet wird. 50.000 Leute auf einmal in Schladming sind einfach ganz etwas anderes.“ Dennoch sei er mit der Saison „wahnsinnig zufrieden“. Was bei den Gästen besonders gut ankommt? „Die Ripperl, die machen wir schon seit 40 Jahren gleich“, sagt Fischer.