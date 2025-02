Stammgast platzt Kragen: „Mit Handy im Whirlpool!“

Markus M. ist seit Jahren Stammgast im Stadtbad Mödling. Jetzt platzt ihm der Kragen. Die Liste mit Kritikpunkten ist lang: Haare, Schmutz und Brösel am Boden, ein Schwimmbecken mit Gelbstich, unfreundliches Personal und Badegäste, die machen, was sie wollen. „Die Leute sitzen mit ihren Handys im Whirlpool, obwohl es verboten ist“, so M., er habe schon öfters Beschwerde bei der Geschäftsleitung und auch beim Bademeister eingereicht – leider ohne Erfolg. „Zufällig sitzt der Geschäftsführer des Stadtbades für die SPÖ im Gemeinderat“, so der genervte Badegast, der vermutet, das sei der Grund, warum seine Beschwerden nie ernst genommen wurden.