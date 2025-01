Täter bedrohte Opfer (22) in Innsbruck mit Messer

Gleich zweimal sorgten Räuber in Innsbruck in den vergangenen Tagen für Schrecken. Am Freitag bedrohte ein Unbekannter einen 22-Jährigen mit einem Messer, flüchtete jedoch daraufhin. Zwei Tage später riss ein Täter einer Einheimischen (25) eine Handtasche aus der Hand. Die Polizei sucht Zeugen.