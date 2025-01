Serieneinbrecher nach Hinweisen in Hotel gefasst

Der Schaden ist mit rund 138.000 Euro sogar noch größer als die Beute. Seit Sommer 2024 soll ein 58-jähriger Österreicher 30 Einbrüche begangen haben. In Oberösterreich schlug der Seriendieb etwa dreimal in Attnang-Puchheim und siebenmal in Seewalchen zu. Auch in Niederösterreich und Salzburg trieb der Kriminelle mehrfach sein Unwesen.