Die Polizei sucht diesen Serieneinbrecher

Die Serie an Einbruchsdiebstählen in Firmen, Vereinsobjekte und öffentliche Gebäude hatte am 4. Juni 2024 in Wagrain (Bezirk St. Johann im Pongau) begonnen. Weitere Tatorte lagen in der Stadt Salzburg sowie in Kuchl (Bezirk Hallein), Seekirchen, Köstendorf und Straßwalchen (jeweils Bezirk Salzburg-Umgebung), in Oberösterreich in Attnang-Puchheim und Seewalchen (jeweils Bezirk Vöcklabruck) sowie in Weng (Bezirk Braunau).