Feller verrät: „Wir haben uns in Etwas verlaufen“

„Ich bin einfach wieder zurück auf mein altes Setup gegangen“, so der Tiroler im Gespräch mit dem ORF. „Wir haben uns da einfach in etwas verlaufen, haben gedacht, damit werden wir schneller. Das hat mich dann aber an meinem befreiten Skifahren gehindert. Deshalb haben wir nach dem ersten Durchgang in Adelboden gesagt, ‘jetzt is eh schon wurscht, gehen wir doch zurück‘. Dann habe ich langsam wieder das Gefühl bekommen, wie es sich anfühlen soll. Von dem her war dann auch der erste Durchgang solide.“