Riesentorlauf in Schladming ab 17.45 Uhr LIVE

„In Adelboden, wo ich wieder wie schon so oft meine Riesentorlauf-Karriere an den Nagel hängen wollte, ist es im zweiten Durchgang dann eigentlich wieder in eine akzeptable Richtung gegangen. Von dem her weiß ich, was ich in Schladming zu tun habe“, sagte Feller, der Kitzbühel am Sonntag nach Slalom-Platz neun enttäuscht verlassen hatte. „Es muss im Riesentorlauf halt mehr zusammenpassen als im Slalom.“