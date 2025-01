Gomez weint über Trumps Vorgehen gegen Migranten

Gomez‘ Großeltern kamen illegal in die USA

Gomez („Emilia Pérez“) setzte sich bereits in der Vergangenheit für Migranten ein. Sie wirkte als Produzentin an der 2019 erschienen Doku-Serie „Leben ohne Papiere“ mit. In einem Beitrag für das Magazin „Time“ erzählte sie, dass ihre Tante und Großeltern in den 1970er-Jahren unerlaubt aus Mexiko über die Grenze gekommen seien.

Nachdem ihr Instagram-Video – vermutlich von ihr selbst – entfernt worden war, schrieb Gomez auf Instagram: „Anscheinend ist es nicht in Ordnung, mit Menschen Mitgefühl zu zeigen.“ Auch dieser Beitrag wurde kurz darauf entfernt.