Drogenschmuggel? Skandal-Profi festgenommen

Konkret geht es um den Verdacht, dass der 30-fache Ex-Nationalspieler am Schmuggel von Kokain aus Südamerika in den Antwerpener Hafen beteiligt war. Die Brüsseler Polizei ermittelt, die Staatsanwaltschaft bestätigte die Razzia. „Im Rahmen eines Falles der Abteilung für organisierte Kriminalität der Brüsseler Staatsanwaltschaft, der einem Brüsseler Ermittlungsrichter anvertraut wurde, hat die Kriminalpolizei am Montagmorgen 30 Durchsuchungen durchgeführt“, meldete die Staatsanwaltschaft. In diesem Zusammenhang sei es auch zur Festnahme Nainggolans gekommen.