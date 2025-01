Dschungelrekord! Sam Dylan versagt schon wieder!

„Dreimal ist ein Joke“

Im Dschungeltelefon schimpfte das Model: „Ich fliege doch nicht auf die andere Seite der Welt und sage: ,Hol‘ mich raus!‘ Einmal ja – aber dreimal ist ein Joke, sorry. Er macht eine große Show daraus, kommt zum Flughafen mit Bodyguards, aber jetzt ist die Zeit, dass du was leisten musst und du machst es nicht. Er hat nicht an uns gedacht, das war selfish!“ Einmal im Leben habe man so eine Chance, wie kann man das nicht nutzen? „Es geht in dem ganzen Format darum, den Satz NICHT zu sagen“, findet Lilly.