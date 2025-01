Prinzenpaar ohne Prinz macht viele Masken narrisch

Keiner wagte es, also nahmen die Mädels das Zepter selbst in die Hand: In Laa an der Thaya gibt es heuer das erste weibliche Faschingsprinzenpaar! Dass diese Geschichte zum Schmunzeln ist, wird klar, wenn man weiß, dass Marion und Jasmin Gardemädchen der „Laaer Faschingsfreunde“ sind und bei den Vereinssitzungen der Karnevalstruppe naturgemäß närrische Ideen an der Tagesordnung stehen. Die Jugendfreundinnen gingen also kurzerhand eine Liaison als Prinzessinnenpaar ein.