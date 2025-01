Sturz-Misere: „Schuld? Ich würde sagen, …“

Gut-Behrami sieht kein Muster

Gut-Behrami konnte keine Hauptursache für die Sturz- und Verletzungsserie im Weltcup erkennen. Sie führte Wetter, Müdigkeit, Reisen und Druck („die WM kommt“) an. Das Garmisch-Wochenende war kein Honigschlecken. An den vier Tagen inklusive Trainings habe sie jedes Mal aufs Neue andere Verhältnisse erlebt, meinte Gut-Behrami. „Es ist schwierig für die Serviceleute. Es braucht so wenig, wenn der Ski greift, bist du gleich in der Luft. Wer ist schuld? Ich würde fast sagen, niemand.“ Eine Grenze zu ziehen, ist laut ihr nicht notwendig. „Wir müssen alle bewusster sein, wie schwierig es ist.“