Goggia: „Wir haben keine Ski, wir haben Waffen!“

Irre! Mit einer ausgekugelten Schulter raste Sofia Goggia am Samstag in der Garmisch-Abfahrt auf Rang zwei. Ohne dieses Malheur hätte die Italienerin wohl gewonnen. Ein Hundertstel fehlte ihr am Ende auf ihre Landsfrau Federica Brignone. Damit muss Goggia weiter auf ihren ersten Sieg in Garmisch warten.