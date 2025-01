Pöltl feiert mit Toronto dritten Sieg in Folge

48 Stunden nach dem 122:119 über die Hawks an selber Stelle übernahmen die Raptors am Samstag (Ortszeit) in der State Farm Arena gegen Ende des zweiten Viertels das Kommando. Ab dem 42:41 gaben sie die Führung nicht mehr aus der Hand. Der erst dritte Auswärtssieg im Spieljahr war letztlich ungefährdet. Am Montag wollen Pöltl und seine Kollegen ihren aktuellen Erfolgslauf gegen die New Orleans Pelicans fortsetzen, die mit einer 92:123-Niederlage bei den Charlotte Hornets im Gepäck an den Ontariosee reisen.