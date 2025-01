Rauschebart-Arnie bekam in Kitz mächtig Konkurrenz

Arnie mit Rauschebart als großer Hingucker

Bereits vor dem Rennen zog der rauschebärtige Arnie – er dreht derzeit einen Weihnachtsfilm in New York und gibt dort den Weihnachtsmann – viel an Aufmerksamkeit auf sich. Traditionellerweise vom nahe gelegenen „Rasmushof“ kommend und mit Ex-Model Barbara Meier und ihrem Ehemann Klemens Hallmann im Schlepptau, nahm er sich in diesem Jahr mehr Fan-Zeit als in den vergangenen. Der Ex-Gouverneur blieb gar kurz stehen und hatte Zeit für einen Plausch. Auf dem Weg zur Ehrentribüne, kurz vor dem Eingang am Geländer stehend, winkte er noch fröhlich und schüttelte eifrig Hände, die ihm von unten entgegengestreckt wurden.