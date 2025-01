Gabalier in Kitzbühel: „Wäre für die WM bereit!“

Die Gamststadt kam erst schleppend in die Gänge. Lkws wurden am verregneten Donnerstagnachmittag entladen, eine Band absolvierte im trüben Kitzbühel den Soundcheck für die Abendparty, vereinzelte Fußgänger sogen den Hahnenkamm-Flair auf. Für Andreas Gabelier kein Nachteil – so musste er, die Frisur legerer als gewohnt, auf seinem kurzen Fußweg vom Taxi zum „Krone“-Weltcup-Haus nur ein paar Selfie-Wünsche erfüllen. Tat er. Tiefenentspannt. Ebenso wie er im „Krone“-Haus sämtliche Foto-, Autogramm- und Interview-Wünsche erfüllte. Und sogar – schmunzelnd – meinte: „Wenn ihr einen Kolumnisten fürs Ski-Geschehen braucht, bin ich bereit.“ Sogar einen möglichen WM-Start schloss er angesichts der latenten ÖSV-Krise nicht nicht aus (ebenfalls augenzwinkernd, versteht sich). Sein Siegertipp für die Hahnenkamm-Abfahrt: Marco Odermatt. Das Interview in voller Länge sehen Sie im Video oben.