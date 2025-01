„Hermann Maier hat mich stärker gemacht!“

Daron Rahlves stattete am Freitag dem „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel einen Besuch ab. Der Hahnenkamm-Sieger von 2003 spricht mit Michael Fally über seine Rolle im Red-Bull-Kunstflug-Projekt auf der Streif, seine Erinnerungen an Hermann Maier („Er war ein Gamechanger“) und die Gold-Chancen bei der WM seiner Red-Bull-Kollegin Lindsey Vonn (alles im Video oben).