Kasnudeln & Kärntner Schmäh

Das muss man den Kärntnern lassen, sie wissen die Feste zu feiern. Das war auch der Grund, warum der „Krone“-Kärnten-Chefredakteur Hannes Mösslacher und Walter Kuss, Chef der „Norischen Nudelwerkstatt“ letzten Herbst beschlossen, DEN Exportschlager ihrer Heimat, die Kasnudel, samt exklusivem Empfang nach Tirol zu importieren. „Es gibt hier für alles einen Kirtag, also sind auch wir jetzt da“, so das Duo beim Top-Treff im Kitzhof, und „gekommen, um auch in den nächsten Jahren hierzubleiben“.