Denn welches Kind verklagt schon den eigenen Papa?

„Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.“ Mit diesen Worten enden Märchen. Doch wo das Märchen endet, fängt der Alltag an. Und dieser ist oft alles andere als märchenhaft. In was für einer Katastrophe die Ehe enden würde, hätte Marina (Name geändert) nie geglaubt, als sie und ihr mittlerweile Ex-Mann sich das Jawort gaben. Aber das geht wohl den meisten so, die irgendwann vor den Trümmern ihrer Beziehung stehen. Die Tirolerin war Ende 30, als die Affäre ihres Mannes ans Licht kam und mit ihr die Scheidung. Plötzlich alleinerziehend. Über Nacht wurde aus Dr. Jekyll Mr. Hyde.