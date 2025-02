Übertraining: Wenn zu viel Bewegung krank macht

Der Schweiß tropft von der Stirn, die Muskeln brennen, doch der Wille ist stärker: Immer mehr Menschen treiben ihren Körper zu Höchstleistungen, angetrieben von der Sehnsucht nach Fitness, Stärke und einem Ideal, das in sozialen Medien allgegenwärtig ist. Doch was wie ein gesunder Lebensstil aussieht, kann schnell in eine Spirale aus Überforderung und gesundheitlichen Problemen führen.