Hyundai Inster: Das kann der coole E-Winzling

Den Antrieb besorgt ein 147 Nm starker Elektromotor an der Vorderachse, der 71 kW/97 PS oder 85 kW/115 PS leistet. Das ist abhängig von der gewählten Batteriekapazität: 42 oder 49 Kilowattstunden brutto (netto gibt Hyundai nicht an). Der Standardsprint gelingt in 11,7 bzw. 10,6 Sekunden, das Höchsttempo ist 140 bzw. 150 km/h. bei einem (geschätzten) WLTP-Verbrauch von 15,3 kWh/100 km soll eine Reichweite von gut 300 bzw. 355 Kilometer möglich sein (inoffiziell, weil noch nicht homologiert). Die Spannung beträgt 400 Volt.