In der Basteigasse dürfen nur mehr Anrainer parken

Die neue Lösung in der Basteigasse hilft den Altstadt-Bewohnern in Sachen Parkplätzen. Die Stadt möchte in den nächsten Jahren aber auch die Touristenströme durch die Altstadt neu lenken. Hier gibt es vor allem am Marko-Feingold-Steg und vor Mozarts Geburtshaus schon jetzt in Spitzenzeiten eine Auslastung, die ein Fortkommen als Fußgänger erschwert. Wie berichtet sollen Touristen künftig nicht mehr direkt in die Stadt fahren, sondern am Messeparkplatz parken und von dort mit Shuttlebussen ins Zentrum gebracht werden.