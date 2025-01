Slowakei verstärkt Schutz von Amtsgebäuden

Den liberalen und konservativen Oppositionsparteien warf Fico vor, Unwahrheiten über eine angebliche Änderung der slowakischen Außenpolitik zu verbreiten, um die Regierung international zu diskreditieren: „Diese Regierung wird nie solche Schritte machen, die unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Union und in der NATO in Zweifel ziehen könnten.“