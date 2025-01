Streit um Po-Biss bei Mankers „Alma“ entfacht

Manker ist im Prozess als Zeuge geladen

Die Vorwürfe betreffen jene Vorstellung am 4. August 2023, vor der es beim Südbahnhotel am Semmering (NÖ) zu einem Polizeieinsatz gekommen war. Der Hoteleigentümer engagierte damals Securitys, die das Publikum am Einlass hindern wollten. Laut Anklägerin soll Anna F. im Zuge der Aufführung einem Kollegen eine brennende Fackel ins Gesicht gedrückt haben. Auch soll sie ihn bei einer Bett-Szene in den Po gebissen, dadurch verletzt und sexuell belästigt haben.