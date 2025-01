Bekannte Schauspielerin wegen „Po-Biss“ angeklagt

Die Nachwehen der „Alma“-Produktion am Semmering im Sommer 2023 nehmen immer kuriosere Ausmaße an: Südbahnhotel-Eigentümer Christian Zeller brachte – wie berichtet – gegen Regisseur Paulus Manker Privatanklage wegen Beleidigung und übler Nachrede ein. Am Donnerstag wird ein Urteil erwartet.