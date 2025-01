„Eines der schwächsten Teams der Champions League“

„As“: „Mission erfüllt, der Dreizack entfesselt. Es wäre ungerecht gegenüber diesem Salzburg, einen Sieg im Bernabeu zu fordern, effektiver zu sein als in den ersten Minuten, Tore zu schießen, wie es nur die großen Teams in Europa können. Ihre nächste Niederlage in der Champions League ist keine Überraschung. Ihr katastrophales Turnier unterscheidet sich sehr von den vorigen, was zweifellos auf den Ausverkauf eines Teams zurückzuführen ist, das immer wieder darauf abzielt, junge Talente anzulocken und sie dann zu verkaufen. Das ist massives Recycling.“