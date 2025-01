Real Madrid gegen Salzburg – ab 21 Uhr LIVE

Für ÖFB-Klubs bisher wenig zu holen

Bei der Klub-WM nächsten Sommer treffen die beiden Teams am 26. Juni in Philadelphia erneut aufeinander. Zuletzt hatte im Herbst 1998 ein österreichischer Verein mit Real die Klingen gekreuzt. Sturm Graz musste sich in der CL-Gruppenphase in Madrid 1:6 und zu Hause 1:5 geschlagen geben. Die bisher einzige Niederlage in zwölf Europacup-Heimspielen gegen ÖFB-Vertreter kassierten die „Königlichen“ am 21. Oktober 1970 im Achtelfinale des Cupsiegers-Cups gegen Wacker Innsbruck (0:1), die Korrektur erfolgte aber noch im Rückspiel (2:0).