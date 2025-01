Administrator für Erzdiözese: So geht es weiter

„Ich mag euch!“, berührte Kardinal Christoph Schönborn an seinem 80. Geburtstag am Mittwoch in seiner Abschiedsbotschaft. Zuvor hatte Papst Franziskus sein Rücktrittsgesuch als Erzbischof von Wien angenommen und den bisherigen Bischofsvikar Josef Grünwidl zum Apostolischen Administrator – nicht aber den bischöflichen Nachfolger Schönborns – ernannt.